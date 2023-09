Patriotyczny Głogów zaprasza na pieszą pielgrzymkę do Jakubowa RED

Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów zaprasza mieszkańców do udziału w patriotycznej pielgrzymce do Jakubowa. To już w sobotę, 16 września z kościoła na Koperniku.