Ostatnie dni głosowania na Drzewo Roku 2024. Piękny, 300-letni buk z Dalkowa wciąż ma szanse na tytuł! Trzeba tylko głosować!

Zostało już niewiele czasu, by oddać głos w konkursie na Drzewo Roku 2024. Na liście 16 drzew nominowanych do tytułu jest także Serce Wzgórz Dalkowskich, czyli 300-letni buk, odmiana purpurowa. Cudny pomnik przyrody ma spore szanse żeby w 2025 roku reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie na Europejskie Drzewo Roku.

Ale rywalizacja jest zacięta. Z dalkowskim bukiem mocno konkuruje Platan Miłości z Mściwojowa koło Jawora. Dlatego jest apel o wsparcie dalkowskiego drzewa każdym głosem.

Liczymy na Was. Głosujcie, udostępniajcie, namawiajcie znajomych. Głosować można z każdego zakątka świata – apeluje Anna Gomułka z Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi z Dalkowa. - Jeśli nie wygramy, to nie możemy nigdy więcej zgłosić tego drzewa do konkursu.