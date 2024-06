Gdzie z Głogowa najbliżej nad jeziora? Wielu głogowian ma tam swoje domki, albo ulubione kwatery

Aura jest już prawdziwie letnia, więc wielu głogowian wybiera weekendowy wypoczynek nad wodą. Głogów co prawda ma odkryty miejski basen (ul. Rudnowska), ale to nie to samo, co relaks nad jeziorem. A te, które najczęściej odwiedzamy są tuż tuż, na terenie lubuskiego i Wielkopolski.

Jeziora, które lubią głogowianie:

Jezioro Ciecz, Lubuskie

Jezioro Dominickie, Wielkopolska

Jeziora Breńskie i Białe, Wielkopolska

Jezioro Głębokie, Lubuskie, pow. międzyrzecki

Jezioro Przemęckie Zachodnie, Wielkopolska

Jezioro Niesłysz, Lubuskie, pow. świebodziński

Jezioro Sławskie, Lubuskie, pow. wschowski

Jezioro Tarnowskie Duże, Lubiskie, pow. wschowski

Jezioro Lgińsko, województwie lubuskim, w powiecie wschowskim.

Sprawdziliśmy, jak daleko jest z Głogowa autem nad wybrane jeziora. Co o nich wiecie? Zapraszamy do naszej galerii zdjęć

