OSP Brzeg Głogowski będzie mieć nowy samochód gaśniczy

Gmina Żukowice pozyskała ponad 500 tysięcy złotych dotacji na zakup nowego samochodu gaśniczego. Nowe auto zamieni starego, 27-letniego strażackiego stara.

Środki pochodzą z MSWiA i NFOŚiGW.

- Osobiście jestem bardzo wdzięczny wszystkim dobrym ludziom, Wszystkim Komendantom Wszystkich szczebli, Przyjaciołom Strażaków z którymi spotykaliśmy się przez ostatnie lata i którzy dołożyli tu przysłowiową cegiełkę do możliwości zakupu tego auta. Was wszystkich osobiście zaprosimy już na przekazanie auta i powiemy o Was wszystkim – podziękujemy Was osobiście. Teraz przetarg na wyłonienie wykonawcy - informuje wójt Krzysztof Wołoszyn.

Zakup tego auta to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowy samochód gaśniczy trafi do OSP w Brzegu Głogowskim w drugiej połowie tego roku.