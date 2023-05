Operowy solista z Kijowa zaśpiewa z okazji Dnia Matki. Wyjątkowy koncert w głogowskiej kolegiacie z chórem Magnificat już w piątek, 26 maja

Na muzyczne, wyjątkowe wydarzenie do kolegiaty zaprasza Lidia Słotwińska, dyrygentka chóru Magnificat, z którym występuje uzdolniony Ukrainiec.

- Pan Paweł Denysenko od pewnego czasu śpiewa w naszym chórze – mówi Lidia Słotwińska, dyrygent chóru. - To bardzo utalentowany człowiek o niesamowitej sile głosu, który przed wojną w Ukrainie jeździł z koncertami nie tylko po Europie. Światowa literatura nie jest mu obca i śpiewa wszystko, co napisane jest na bas. To także niezwykle skromny i uczynny człowiek – dodaje.