Odkopana poterna w Głogowie wreszcie dla turystów. Ruszyły prace nad jej udostępnieniem

W połowie roku mają zakończyć się rozpoczęte właśnie prace nad udostępnieniem zwiedzającym poterny, do której wejście odkryto przypadkiem w 2017 roku.

W Głogowie ruszyły prace nad udostępnieniem dla zwiedzających poterny, która stanie się kolejnym wejściem do miejskiej fosy. Po przypadkowym odkopaniu wejścia do niej przed kilku laty poterna długo czekała na to, żeby w pełni zostać udostępniona dla spacerowiczów i turystów. Wreszcie się jednak tego doczekamy. To już kolejny etap prac, bo we wcześniejszych latach poternę zabezpieczano przed wpływem czasu i pogody. Teraz jednak wreszcie ruszyły roboty, dzięki której będzie można za jej pomocą wejść do miejskiej fosy. – W ramach inwestycji wykonana zostanie ekspozycja odsłoniętej podczas prac ziemnych poterny, będącej częścią dawnego fortu. Teren i obiekt objęty jest ochroną konserwatorską, ze względu na historyczny układ urbanistyczny miasta. Zadanie obejmuje remont poterny, remont murków, umocnienie skarp, budowę schodów terenowych, montaż balustrad wraz z budową instalacji oświetlenia i zasilania przepompowni, budowa instalacji kanalizacji deszczowej – wymienia Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.

Prace nad przygotowaniem poterny do udostępnienia wykonuje głogowska firma Sobota. Ich koszt to 775 tysięcy złotych. Mają one potrwać do drugiej połowy czerwca. Po ukończeniu zadania zabytek ma zostać udostępniony zwiedzającym. Zobacz też:

Wejście odkopano przypadkiem w 2017 roku

Sama poterna, będąca elementem miejskich fortyfikacji, została zbudowana w XVIII wieku. Zasypano ją na początku wieku XX. Wejście do obiektu zostało odkopane w roku 2017, kiedy to trwała przebudowa ulicy Starowałowej i budowy parkingu przy ul. Świętojańskiej. Znaleziskiem zajęli się wtedy archeolodzy z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Podczas dalszych prac odkopano całe północne wejście do poterny, co dało im nowe pole do badań. Odkryte zostały dwa skrzydła ze schodami. Odsłonięty został także stary bruk oraz pozostałości po dwóch studzienkach połączonych rynsztokiem. Korytarz prowadzący do głogowskiej fosy wykonany został z grubych ceglanych murów przykrytych kolebkowym i krzyżowym sklepieniem.

Obecnie w poternie składowane są m.in. macewy, które odnaleziono kilka lat temu na terenie miasta. Zobaczcie zdjęcia z rozpoczętych kilka dni temu prac:

