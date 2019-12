Noworoczny bieg na nowych zasadach. Zamiast żywności cegiełka na rzecz hospicjum. Zobacz zdjęcia z poprzednich lat!

Już jutro, 1 stycznia 2020 roku kolejny Noworoczny Marszobieg. Start o godzinie 14. Do pokonania dystans 1 km. Nie będzie zbiórki żywności, a za udział w Marszobiegu - datki do skarbony. Jerzy Górski zaprasza wszystkich chętnych do przyłączenia się do noworocznej, charytatywnej akcji. Zobaczcie, jak się biegało w ostatnich dziewięciu latach!

O zmianie formuły informuje Jurek Górski, pomysłodawca i organizator noworocznej imprezy sportowej.

- Uważam, że hospicjum powinno być w każdym mieście i cieszę się, że są ludzie, którzy są w to tak zaangażowani - powiedział Jerzy Górski. - Dlatego dołączyłem do nich, bo z nimi można wiele rzeczy zrobić. Nie zbieramy w tym roku żywności, ale wrzucamy do puszki na rzecz hospicjum. Za minimum 20 złotych mamy koszulkę i numer startowy - wyjaśniał. Wśród uczestników marszobiegu zostaną rozlosowane sztabki złota. - Nie musicie biegać po sklepach i kupować żywności, po prostu bądźcie z nami - apeluje Jerzy Górski.

Co roku bierze w niej udział około tysiąca osób.