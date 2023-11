„NaszPark” dla mieszkańców Nielubi jest już gotowy. Ale tam jest ładnie! Zdjęcia

W Nielubi oddano miejsce do rekreacji i wypoczynku - „NaszPark”. Zbudowany od podstaw plac robi ogromne wrażenie. To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw, dla nieco starszych plac zabaw z imponującymi wieżami, sięgającymi aż ponad 8,5 metra. To pierwsza taka atrakcja w naszym regionie, która łączy ślizgawki, drabinki linowe i ściankę wspinaczkową.