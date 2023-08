Narkotykowy diler trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia

W mieszkaniu wynajmowanym przez 36-letniego mieszkańca Radwanic policjanci z KPP Polkowice znaleźli metaamfetaminę (50g) oraz marihuanę (153g). Jeden i drugie przechowywał w celach sprzedaży. Brzmi na niewiele, ale policja określa, że taka ilość pozwoliłaby na sprzedaż ponad 1200 porcji.

– 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mieszkaniec Radwanic usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilością środków odurzających i substancji psychotropowych oraz czynienia przygotowań do wprowadzenia narkotyków do obrotu – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.