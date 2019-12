Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia od prezydenta Głogowa. ZDJĘCIA (II CZĘŚĆ)

W sumie prezydent wręczył 415 certyfikatów potwierdzających przyznanie stypendium za wyjątkowe osiągnięcia uczniów.

Na 695 wniosków, które wpłynęły do ratusza, pozytywnie rozpatrzono 415.

Uczniowie szkół podstawowych otrzymali od 400 do 600zł

Uczniowie szkół podstawowych (klasa VII,VIII) i oddziałów gimnazjalnych – od 400zł do 600zł

Uczniowie szkół ponadpodstawowych- od 500zł do 700 zł

Studenci - kwoty od 1000 zł do 1400 zł.

Łącznie, na stypendia wydano -226.400,00 zł.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali już swoje nagrody na konta.