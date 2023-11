Najpiękniejsza kartka świąteczna. W Głogowie ogłosili konkurs na jej wykonanie

Do 11 grudnia głogowski ratusz czeka na zgłoszenia w konkursie na wykonanie kartki świątecznej. Należy pamiętać, że musi ona zostać wykonana ręcznie - za pomocą farb, kredek, flamastrów, kolażu zdjęć lub innej techniki. W konkursie nie wezmą jednak udziału prace wykonane za pomocą programów graficznych.

– Najlepsza kartka zostanie wydrukowana i z życzeniami od Rafaela Rokaszewicza oraz z informacją o autorze zostanie wysłana m.in. do posłów na Sejm RP, miast partnerskich Głogowa, samorządów, spółek, przedsiębiorców, stowarzyszeń, placówek samorządowych – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska z biura prasowego głogowskiego ratusza.

Prace można składać w sekretariacie prezydenta w ratuszu - do 11 grudnia do godz. Można je przynieść osobiście lub wysłać pocztą z dopiskiem „Kartka świąteczna”. Na zwycięzcę czeka nagroda rzeczowa. Regulamin oraz wszelkie zgody niezbędne do udziału w konkursie znajdziecie pod tym linkiem

