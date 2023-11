Na kilka dni zamkną biblioteki w Głogowie. MBP odpala "Porsche wśród systemów bibliotecznych"

Głogowska placówka dostała się do programu, którego celem jest wdrożenie systemu w kolejnych bibliotekach w Polsce. Dla głogowskiej MBP to ogromne wyróżnienie, bo znajdzie się w światowej czołówce pod względem używanego systemu.

Co zmieni się dla wypożyczających w związku ze zmianą systemów w MBP Głogów?

– Dla czytelników ważna jest taka informacja, że przenoszą się wszystkie konta aktywne. Te wypożyczenia na tych kontach, ewentualnie należności, które są przypisane do kont czytelników, ale ważną informacją jest też to, że do nowego systemu nie przenosi się historia wypożyczeń oraz informacje zawarte na E-półce w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym i E-katalogu Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. Więc jeżeli ktoś chciałby się upewnić, co wypożyczał w systemie to ma na to ostatnie dni – dodaje pani dyrektor.