Ratownik z OSP Smardzów i jego pies brali udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa. WIDEO

– To czteroletni owczarek belgijski. Sprostał zadaniu bez żadnego problemu. Wykorzystywaliśmy go przede wszystkim właśnie do lokalizacji tych potencjalnych kryjówek podziemnych, gdzie termowizory czy inne środki obserwacji takie jak noktowizja, czy po prostu nasze nieuzbrojone oko czy tam latarka nie do końca mogły to odnaleźć. No to tutaj ufaliśmy jego zmysłom i właśnie Mildot sprawdzał wszelkie tereny, które były podane jako rejony dużego prawdopodobieństwa aktywności tego człowieka. Sprawdzaliśmy, czy nie ma tam jakiejś wcześniej przygotowanej ziemianki, której ludzkie oko ani nasze środki obserwacji nie zauważyłyby, a przed jego nosem naprawdę bardzo trudno się ukryć – opowiada pan Tomasz.