Na DK 12 między Buczyną a Radwanicami dachowało BMW. Policja ustala, kto był kierowcą

Do wypadku doszło w niedzielę, 6 marca, około godz. 22.30. Kierowca BMW jadący z Buczyny w kierunku Radwanic, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Samochodem podróżowało w sumie trzech mężczyzn – 19 letni mieszkaniec Lubina, 35-latek ze Szprotawy oraz 23-letni polkowiczanin. Zostali oni zabrani do szpitali w Lubinie i Głogowie, ale po badaniach opuścili te placówki.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że BMW kierował 19-latek. Na lewym łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu i dachował. Jednak to, kto siedział za kierownicą w chwili zdarzenia budzi wątpliwość policji.

- Zabezpieczony materiał dowodowy na miejscu zdarzenia jest obecnie szczegółowo weryfikowany, a także rola poszczególnych uczestników tego zdarzenia w całym zajściu – informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.

19-latek, wskazany przez pasażerów jako kierowca, był trzeźwy. Pojazd został zabezpieczony do oględzin.