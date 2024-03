Na bulwarze będą testować kosiarki z nawigacją. W związku z tym jest prośba do właścicieli psów! Grażyna Szyszka

Na Bulwar Nadodrzański wjadą nowoczesne, zautomatyzowane kosiarki z nawigacją. Ważne, by podczas testów tych urządzeń w trawnikach nie było dziur. Stąd apel do właścicieli psów o przypilnowanie, by ich pupile nie kopały na trawniku.