Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.05.2024

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W Głogowie i dwóch miejscowościach powiatu nowosolskiego policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się handlem narkotykami. Zatrzymano w sumie siedem osób.

Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas.