Ruszył egzamin ósmoklasisty. Uczniowie SP 2 w Głogowie przystąpili do testu. ZDJĘCIA

We wtorek, 14 maja, rozpoczęły się tegoroczne egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie szkół podstawowych przystąpili do testów, których wynik będzie miał duży wpływ na rekrutację do wymarzonej szkoły średniej. Na początek czekała na nich część humanistyczna. Na chwilę przed jej rozpoczęciem odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.