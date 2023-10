Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska otworzy w Głogowie biuro senatorskie. WIDEO

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska odwiedziła Głogów, aby podziękować tamtejszym wyborcom. To właśnie głosy z Głogowa, które podliczono niemal na końcu, zadecydowały o jej zwycięstwie nad Dorotą Czudowską i dały mandat senatorski. W sumie miała nieco ponad 2 proc. przewagi nad kandydatką PiS.

– Zawsze Głogów bardzo lubiłam. No ale powiem uczciwie, lubię coraz bardziej, bo dzięki temu, że mieszkańcy Głogowa na mnie tak licznie głosowali w wyborach do Senatu, będę mieszkańców tego okręgu w Senacie reprezentować. Za to chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować – mówi Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.