Maja Mołodecka z Legionu Głogów wicemistrzynią Europy w muaythai!

Wielki sukces 15-letniej zawodniczki Legionu Głogów, która ostatnie dni spędza w Turcji, gdzie wraz z reprezentacją Polski walczyła na mistrzostwach Europy w muaythai. Dla kadetki z Głogowa był to pierwszy międzynarodowy występ i może zaliczyć go do udanych.

Najpierw Maja pokonała Węgierkę, potem w półfinale zmierzyła się z Irlandką i dotarła do finału. Tam przegrała z Rosjanką.