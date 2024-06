Otwarte kąpieliska w Głogowie i okolicy 30.06. Gdzie dziś warto się wybrać?

Otwarte kąpieliska w Głogowie. Gdzie popływasz w najbliższej okolicy?

🚩Kąpielisko na jeziorze Sławskim organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Kąpielisko: 🚩SCKiW Sława II

Kąpielisko strzeżone w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko Lgiń Duży

Kąpielisko Brenno Ostrów nad Jeziorem Białym

Kąpielisko Uczniowskiego Klubu Sportowego w Wieleniu na Jeziorze Wieleńskim

Kąpielisko Gminy Przemęt w Osłoninie na Jeziorze Wieleńskim

Kąpielisko na Jeziorze Krzyckie Wielkie w Gołanicach ul. Parkowa 7

Jakubikowice - Kąpielisko Zalew Słup-Jakubikowice

Kąpielisko: Zalew wodny w Małomicach

Kąpieliska w pobliżu Głogowa

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.