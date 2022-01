Legendy Głogowskie znów wydane. Książka pełna pięknych ilustracji już gotowa

W nakładzie 2000 egzemplarzy na rynek trafi w najbliższych dniach nowe wydanie „Legend Głogowskich" zebranych przez Antoniego Boka. Książka wydana została wspólnymi siłami Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej przy wsparciu prezydenta Głogowa. Do każdej z legend przygotowane zostały przepiękne ilustracje autorstwa Anny Moderskiej. Literackiej korekty dokonała natomiast Katarzyna Swędrowska.

Warto zaznaczyć, że na niektórych ilustracjach rozpoznacie znanych głogowian.

Legendy Głogowskie po raz pierwszy wydane zostały kilkanaście lat temu, jednak już dziś ciężko o tą publikację, gdyż rozeszła się bardzo szybko. Teraz głogowianie będą mieli szansę zdobyć nowe wydanie, które w najbliższym tygodniu trafi do sprzedaży. W cenie 50 złotych będzie można ją kupić m.in. w Biurze Obsługi Klienta MOK. Publikacja trafi także do miejskich i szkolnych bibliotek.

– To wydawnictwo, które wieńczy cały szereg wydarzeń zeszłorocznych. To świetne wydawnictwo, atrakcyjnie wydane. Myślę, że to książka, którą każdy głogowianin powinien mieć w domu. To trochę historii, trochę bajki i baśni. Ale przede wszystkim to czysty regionalizm i cieszę się, że kolejne wydanie ujrzało światło dzienne – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.