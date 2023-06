Kolejne oszustwo. Dzwonią i ostrzegają, że ktoś bierze na nas kredyt. Chcą wyłudzić dane

„Ktoś bierze właśnie w tym czasie kredyt z twojego konta na 6 tysięcy złotych, nie odkładaj słuchawki zaraz wszystko zweryfikujemy”. Telefon z taką informacją odebrała w ostatnich dniach mieszkanka dolnośląskiej Góry. Na szczęście nie dała nabrać się i natychmiast się rozłączyła, jednocześnie dzwoniąc do swojego banku, by sprawdzić co się dzieje.

– Niezwłocznie sprawdziła stan konta i nawiązała kontakt z przedstawicielem Banku, w którym posiada rachunek, podając nr telefonu z którego otrzymała połączenie. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do wyłudzenia pieniędzy z uwagi na szybką reakcję ze strony osoby odbierającej telefon – mówi Ariel Bujak z KPP Góra.

Oszuści dzwonili do kobiety z numeru komórkowego, a głos brzmiał jak automatyczna wiadomość. Policjanci apelują, aby w podobnych przypadkach postąpić podobnie jak górowianka, która nie dała się nabrać. Najprawdopodobniej w dalszym toku rozmowy próbowano by od niej wyłudzić dane, umożliwiające wzięcie faktycznego kredytu, lub nawet pozwalające wyczyścić konto.