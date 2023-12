Kobieta przekazła oszustom ponad 180 tys. zł. Wpadła w „pułapkę” na policjanta

Oddała pudełko ze złotem i gotówką

- Oszustom udało się skutecznie zmanipulować kobietę, która spakowała do pudełka 150 tysięcy złotych w gotówce i biżuterię wartą ponad 32 tysiące złotych – informuje Maja Piwowarska, oficer prasowa KPP Wschowa. - Chwilę po skończonej rozmowie zadzwonił dzwonek do drzwi. Mężczyzna podając się za policjanta odebrał przygotowaną przesyłkę.

Oszustka podająca się za policjantkę prosiła, aby kobieta nikomu o tym nie mówiła. Mieszkanka powiatu wschowskiego postanowiła jednak po ponad godzinie zadzwonić do swojej córki. Ta poinformowała ją, że cały dzień spędziła do domu i nie spowodowała żadnego wypadku.

Policja apeluje, by w przypadku obaw i podejrzeń co do próby dokonania oszustwa niezwłocznie powiadomić o tym policję.