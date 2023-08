Kolejna szansa dla zabytków w regionie. Dodatkowe pieniądze na remonty

O dodatkowej puli pieniędzy na zabytki informuje głogowski poseł Wojciech Zubowski, który jednocześnie zachęca lokalne samorządy do ubiegania się o dofinansowanie. W ostatnim czasie do naszego regionu trafiły promesy na 7,3 mln złotych - właśnie na inwestycje związane z zabytkami. Teraz jest szansa na kolejne pieniądze.

– Jak niedawno informowaliśmy o rozstrzygnięciach z Rządowego Programu Wsparcia Zabytków, gdzie przy podczas konferencji mówiliśmy o przyznanych kwotach. Chcę poinformować, że została uruchomiona niejako dogrywka tego programu. Czyli kolejny raz samorządy z naszego regionu, w ogóle z całej Polski, mogą składać wnioski po to, żeby uzyskać dofinansowanie do remontu. Mowa o odnowieniu obiektów użyteczności publicznej będących zabytkami. To mogą być dworce, pałacyki, cmentarze, ale też urząd gminy i tak dalej i tak dalej – mówi Wojciech Zubowski.