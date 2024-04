Koleje Dolnośląskie pojadą latem nad morze. Pociągi przejadą przez Legnicę, Lubin i Głogów

Na chwilę przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji, bo 22 czerwca, z dworca kolejowego we Wrocławiu odjedzie pierwszy z tegorocznych pociągów Kolei Dolnośląskich , które kursować będą nad morze - a konkretnie do Świnoujścia . Pociągi przejeżdżać będą przez miasta Zagłębia Miedziowego - Legnicę, Lubin i Głogów , by następnie udać się dalej na północ kraju - przez Zieloną Górę, Szczecin Dąbie, Międzyzdroje i ostatecznie Świnoujście.

To kontynuacja inicjatywy z zeszłego roku, kiedy to pociągi KD pierwszy raz ruszyły nad morze. Cieszyły się one wtedy bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na decyzję o kontynuacji tej inicjatywy.