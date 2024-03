KGHM SPS Chrobry Głogów spadnie do 2. Ligi. Kibice: Nadal będziemy wspierać drużynę

– Już to znamy. Przeżyliśmy już spadek i piękny, fantastyczny wręcz powrót do TAURON 1.Ligi w pandemii, przy braku publiczności, z ograniczeniami podnieśli się, zwyciężali mecz po meczu, playoffy, półfinały i w końcu finały! Taki jest sport. Wytrwaliśmy! Nikomu rozumnemu tego tłumaczyć nie trzeba, a ten nierozumny i zatruty własną żółcią i tak nie zrozumie, więc szkoda energii na tłumaczenie. Przecież najwięcej wiedzą ci, co na mecze nie chodzą i nie jeżdżą na te wyjazdowe. To tzw. eksperci . My jednak - niepoprawni optymiści zakochani w siatkówce i naszym klubie - będziemy nadal kibicować naszej drużynie – czytamy w komunikacie Klubu Kibica SPS-u.