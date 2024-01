KGHM. Silny wstrząs w ZG Lubin. Sześć osób zostało poszkodowanych

W środę, 3 stycznia po godzinie 9 na oddziale G-7 w Zakładach Górniczych Lubin doszło do silnego wstrząsu. Był to samoistny wstrząs górotworu.

Sylwia Jurgiel, rzeczniczka prasowa KGHM Polska Miedź poinformowała, że w górniczej skali była to tzw. "szóstka".

- W rejonie zagrożenia znajdowało się siedmiu pracowników. Sześciu z nich zostało poszkodowanych - informuje rzeczniczka KGHM.

W kopalni trwają działania związane z wycofywaniem załogi. Na razie nie ma informacji w jakim stanie są ranni górnicy.