KGHM. Nagroda z okazji Dnia Górnika zostanie wypłacona jeszcze w listopadzie

To niejedyna w tym miesiącu dodatkowa wypłata w KGHM. 22 listopada na konto pracowników Polskiej Miedzi zostanie wypłacona także zaliczka z zysku za trzeci kwartał 2023 roku. Stanowi to ok. 7 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Miedziowy gigant jest największym pracodawcą na Dolnym Śląsku, zatrudnia ponad 18,5 tys. pracowników. W Grupie Kapitałowej KGHM pracuje ponad 34 tys. osób.

