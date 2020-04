KGHM. Mimo epidemii produkcja w Polskiej Miedzi nie spadła

Wysoki poziom produkcji srebra sprawia, że KGHM awansuje w światowych rankingach. Miedziowy gigant został wiceliderem w produkcji tego kruszcu w opublikowanym 22 kwietnia raporcie World Silver Survey 2020. W 2019 roku Grupa KGHM zrealizowała rekordową produkcję srebra – 1.417 ton, co stanowiło 18 procentowy wzrost w stosunku do 2018 roku.

Firma pracuje bez zakłóceń i jednocześnie organizuje transporty środków ochrony z Chin, finansowane przez polski rząd. – Stan epidemii niewątpliwie wpływa na globalną gospodarkę i sytuację polskich firm. KGHM, dzięki wprowadzonym procedurom i dodatkowym zabezpieczeniom pracuje bez zakłóceń i możemy się dziś pochwalić dobrą kondycją. Wiemy, że to dopiero pierwsza wygrana bitwa, a wiele kolejnych przed nami. Nasze działania potwierdzają jednak, że przyjęta strategia sprawdza się, również w tym trudnym czasie – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej reaguje na sytuację epidemiczną w kraju. Uczestniczy, na zlecenie rządu, w sprowadzaniu do Polski z Chin sprzętu medycznego do walki z koronawirusem. Działania, organizowane przez KGHM, finansowane przez agencje rządowe, nie mają wpływu na parametry finansowe i operacyjne KGHM. Z kolei do szpitali i sztabów kryzysowych trafia produkowany przez spółkę z Grupy Kapitałowej, KGHM NITROERG, płyn biobójczy oraz maseczki szyte w KGHM ZANAM, a Fundacja KGHM ze swojego budżetu wspiera zakupy sprzętu medycznego.