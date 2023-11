KGHM Chrobry Głogów zremisował z CSM Constantą w Lidze Europejskiej

Zdecydowanie, druga połowa meczu była jednym z lepszych spotkań jakie Chrobry zaprezentował w ostatnich latach. Powolne zbieranie doświadczenia w Lidze Europy przynosi skutki.

– Bardzo dobry mecz w tym maratonie spotkań. Taki mecz, z takim przeciwnikiem, liderem naszej grupy w Lidze Europejskiej, naprawdę doda nam dużo pozytywnej radości i kopa do dalszego treningu i dalszych meczów. Mobilizuje nas do jeszcze większej pracy na co dzień. W okresie kiedy jesteśmy już bardzo zmęczeni, te mecze rozgrywamy co cztery dni, taki wynik naprawdę buduje zespół. Bo najważniejsze było podejście po przegranym meczu ligowym, złym meczu w Constancie tydzień temu. W sztabie szkoleniowym powiedzieliśmy, że ten mecz będzie inny, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak – mówi Paweł Wita, drugi trener Chrobrego.