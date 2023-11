Ptaki szykują się na zimę. Jak je dokarmiać, by nie szkodzić? WIDEO

Nie oznacza to jednak, że nie możemy pomagać ptakom w przetrwaniu zimy. Jak najbardziej mamy możliwości dokarmiania ich. Czym?

– Jeśli już chcemy dokarmiać, to dokarmiamy ziarnem, tym co jest naturalne, tym co ptak zjadłby sam. I na przykład sikorki w tej chwili pomimo tego, że to są ptaki, które również doskonale radzą sobie zjadając białko zwierzęce i uwielbiają je, w tym okresie teraz najchętniej żywią się owadami. Ale nie pogardzą też orzechem czy tłustym słonecznikiem czy nasionami konopi. Wszystkim tym, co jest tłuste, bo one będą teraz właśnie zbierać taką swoją kołderkę na zimę. Natomiast inne ptaki, które żywią się ziarnami, no to oczywiście proso i te małe ziarenka, które są w stanie w stanie zjeść – dodaje.