Kamil Juraszek odchodzi z ŁKS Łódź i będzie grał w Chrobrym Głogów

Kamil Juraszek pochodzi z Dolnego Śląska. Urodził się w Bielawie i karierę zaczynał w klubach z południowych rejonów województwa. W trzecioligowym sezonie 2010/11, mając 19 lat, grał w meczach przeciwko Chrobremu Głogów.

Zwrócił na siebie uwagę i poszedł wyżej. Najpierw do Śląska Wrocław, w którego pierwszej drużynie nie zadebiutował, rywalizując na poziomie Młodej Ekstraklasy. Grał jednak w pierwszoligowej Arce Gdynia (24 / 2) i pierwszoligowej Bytovii Bytów (22 / 2). Na sezon 2015/16 powrócił do bliskiej mu Lechii Dzierżoniów, ale inne kluby jakby wiedziały, że regularna obecność w trzeciej lidze to za mało. Wyciągnął go mający wysokie aspiracje ŁKS Łódź, z którym rok po roku awansował najpierw do drugiej ligi, później do pierwszej, a następnie do Ekstraklasy. W tych sezonach miał mocne miejsce w składzie (kolejno 31, 32 i 15 występów). Rundę jesienną trwającego sezonu spędzoną na poziomie najwyższej ligi zakończył na 11 spotkaniach, w tym dwóch Pucharu Polski