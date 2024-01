Siatkarze KGHM SPS Chrobry Głogów wracają do rozgrywek. Pierwszy mecz w sobotę

Sobota, 6 stycznia, to dzień na który od kilku tygodni czekali fani siatkówki z Głogowa. Właśnie wtedy, po świąteczno-noworocznej przerwie, ruszy druga część siatkarskiego sezonu Tauron 1. Ligi. I właśnie w tym dniu pierwsze spotkanie rundy rewanżowej rozegra też KGHM SPS Chrobry Głogów. Królewscy we własnej hali (przy SP3) podejmą ekipę CHKS Arka Hełm.

Przed Chrobrym ważne zadanie, bo pierwszą część sezonu skończyli na 15. miejscu. Jeśli chcą być pewni utrzymania w 1. lidze, muszą wskoczyć co najmniej dwa oczka wyżej. Na szczęście, po dość wyboistym początku sezonu, w końcówce poprzedniej rundy głogowianie zaczęli bardziej punktować. Daje to nadzieję na kolejne udane mecze w nowym roku. Choć ich pierwszy w 2024 roku rywal to solidna ekipa z ligowego podium.

A pierwsza okazja do zobaczenia głogowskich siatkarzy już w sobotę. Początek meczu o godz. 18.