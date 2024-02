Jutro Tłusty Czwartek 2024. Głogowskie Społem szykuje pyszne pączki. Smakują, jak te sprzed lat i są w dobrej cenie

Tłusty Czwartek, ostatni czwartek przed Wielkim Postem obchodzony na 52 dni przed Wielkanocą.Tegoroczny karnawał jest krótki, dlatego ten dzień przypada już 8 lutego. W Tłusty Czwartek kalorii nikt nie liczby, a według polskiej tradycji każdy powinien zjeść chociaż jednego pączka aby mu się wiodło aż do końca roku.

W wielu domach głogowianki same przygotują pyszne pączki i chrusty, ale tym, którzy planują je kupić, polecamy pączki ze Społem Głogów. W tym roku na słodki koniec karnawału, oprócz tradycyjnych przygotowano także nowe smaki nadzienia. A do tego ich cena nie zwala z nóg, bo nie przekroczy 4 zł za sztukę. W sumie do placówek trafi kilkanaście tysięcy sztuk.