Jechał z fałszywym prawem jazdy. Zatrzymali go policjanci z Głogowa

20-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez patrol głogowskiej drogówki po tym, jak przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Szybko okazało się jednak, że będzie to jego najmniejszy problem. Choć pokazał policjantom ukraińskie prawo jazdy, szybko okazało się, że z dokumentem jest coś nie tak.

– Podczas interwencji okazał im ukraińskie prawo jazdy, które w swej treści zawierało błędy, co wzbudziło czujność funkcjonariuszy. Podczas dokładnej weryfikacji dokumentu funkcjonariusze stwierdzili nie tylko niezgodność co do informacji zawartych w treści, lecz również brak jakichkolwiek zabezpieczeń dokumentu. W związku z powyższym mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. 20-latek usłyszał zarzut posłużenia się przed funkcjonariuszami policji sfałszowanym dokumentem – mówi mł. asp. Anna Zbik z głogowskiej policji.

Szybko okazało się też, że 20-latek wcale nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, co znalazło się kolejnym zarzucie wobec zatrzymanego. Policjanci skierowali do sądu wniosek o przeprowadzenie rozprawy w trybie przyśpieszonym.