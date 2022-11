Jagoda Stachaczek z Legionu Głogów wygrała Puchar Świata w Muaythai!

Po raz kolejny w tym roku Jagoda Stachaczek z Legionu Głogów pokazała na co ją stać w sportach walki. Niedawno wywalczyła srebro na mistrzostwach świata w Malezji, a teraz na Pucharze Świata sięgnęła po złoty medal. Finałowa walka odbyła się w niedzielę, a Jagoda zmierzyła się w niej z rywalką z Francji. Wcześniej dwukrotnie stawała do walki z zawodniczkami z Turcji.

– Po trzech bardzo wymagających walkach Jagoda odnotowuje swój pierwszy wielki sukces w gronie juniorów i w nowej kategorii wagowej - 57 kilogramów. Pokazała bardzo dużo wyuczonych akcji, nie wymiękała kondycyjnie i siłowo z czym rywalki nie mogły sobie poradzić – mówi trener Maciej Domińczak.

16-latka sztuki walki trenuje zaledwie od dwóch lat. Wtedy to, w wakacje jej tato wpadł na pomysł, aby zorganizować córce zajęcie pozwalające na odskocznię od codziennego życia. Padło na sport, a konkretnie muaythai. Młodej zawodniczce bardzo szybko się to spodobało i do pracy na treningach wcale nie trzeba było jej namawiać. Pracy, którą kontynuowała także w roku szkolnym.