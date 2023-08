Inwestują w zieloną energię. Kolejne panele na budynkach w gminie Grębocice

Gmina Grębocice zamontowała na tamtejszym urzędzie 67 paneli fotowoltaicznych, które mają zapewnić blisko 80% zapotrzebowania urzędu na energię elektryczną. To już kolejna w ostatnich latach inwestycja w OZE na terenie gminy.

– Jest to instalacja o mocy około 30 kilowatów. Przede wszystkim jest przygotowana na potrzeby urzędu gminy, ma potrzeby zasilania nas w energię elektryczną. Nie ukrywam, że nie jest to nasza pierwsza instalacja, bo pierwsze instalacje, które zaczęliśmy budować to już było około 10 lat temu. I chyba największą pierwszą instalację, którą wykonaliśmy to była szkoły na szkole podstawowej w Grębocicach. Następnie budowaliśmy świetlice już z instalacjami czy w Ogorzelcu, czy w Świninie. Ale też zaplecze przy Fun Parku. Ta jest kolejna oddana do użytkowania i mam nadzieję, że korzyści, które z tego tytułu będziemy mogli osiągnąć, pozwolą nam nie tylko zaoszczędzić energię ustawą, do której jesteśmy zobligowani, ale przyczynią się również do zmniejszenia kosztów funkcjonowania urzędu – mówi wójt Roman Jabłoński.