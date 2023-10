Honorowa Obywatelka i Zasłużeni Dla Miasta Głogowa wybrani. Rada przyjęła uchwałę

Zgodnie z tradycją i statutem, tytuł Honorowego Obywatela może w ciągu roku trafić do jednej osoby. Na wniosek m.in. kilku głogowskich stowarzyszeń ma nią tym razem zostać Urszula Murzyńska, założycielka i wieloletnia szefowa Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia "Dom w Głogowie". Już w roku 1996 dzięki jej staraniom powstała pierwsza w Polsce koncepcja mieszkania integracyjno-chronionego dla niepełnosprawnych absolwentów SOSW i Domu Dziecka w Głogowie. Kilka lat później udało się urzeczywistnić ten projekt. A na tym się nie zakończyło.

Troje Zasłużonych dla miasta

Zgodnie ze statutem rada może przyznać też maksymalnie do trzech tytułów Zasłużony Dla Miasta Głogowa. W tym roku trafią one do dwóch byłych prezydentów miasta oraz cenionego lekarza.

I tak jeden z wniosków, złożony przez radnych KWW Rafaela Rokaszewicza, mówi o tytule dla Zbigniewa Matysiaka, lekarza pracującego w Głogowie od 1981 roku. Wcześniej kierował Ośrodkiem Zdrowia w Radwanicach.