Grębocice: Jechał bez prawka. Wpadł dwa razy w ciągu jednej doby

Przygody 30-latka z policjantami rozpoczęły się w Starej Rzece, gdzie dzielnicowy zauważył go za kierownicą osobowej skody.

– Był doskonale znany policjantowi z poprzednich interwencji, a przede wszystkim z faktu nieposiadania uprawnień do kierowania pojazdami. Rozpoczął się pościg w efekcie, którego kierowca porzucił samochód i zbiegł do lasu. Ostatecznie uciekinier został zatrzymany i usłyszał zarzut za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.