Góra świętej Anny niedaleko Kromolina to urokliwe miejsce na wycieczki. Co wiecie o tej górze?

Góra św. Anny (niem. Annaberg)

Niewielka osada leżąca ok 15 km na zachód od Głogowa. W jej pobliżu znajdują się rezerwaty: Annabrzeskie Wąwozy i Dalkowskie Jary, o których pisaliśmy niedawno. Rozciąga się tu malownicze wzgórze (175 m n.p.m.), z wyjątkową kaplicą, do której wiodą kręte ścieżki i strome schody. Pierwsze wzmianki o drewnianej jeszcze kaplicy pochodzą z 1514 r. Już w tamtym okresie ściągała ona do siebie pielgrzymów. W kolejnych latach jednak pielgrzymki ustały, a świątynia popadła w ruinę.