GOK w Grębocicach rośnie w oczach. Zupełnie nowy budynek w miejsce starego. WIDEO

W związku ze zwiększeniem zakresu prac, zwiększył się też jednak termin wykonania zadania. Ile mieszkańcy poczekają jeszcze na nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury?

– Wstępny, pierwotny termin to był sierpień 2024, ale trudno mi powiedzieć, czy nam się uda ten termin dotrzymać ze względu na te prace dodatkowe. W związku z powyższym planujemy wydłużyć go do końca roku 2024. Koszty inwestycji nie ukrywam, ale są bardzo duże, bo na dzień dzisiejszy jest to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów dofinansowania z programu Polski Ład. Pozostaje jeszcze kwestia doposażenia i uzupełnienia elementów wykończeniowych – dodaje wójt Jabłoński.