Gminy z powiatu głogowskiego mają szanse na duże pieniądze na nowe inwestycje

Ponad 80 milionów złotych trafiło do samorządów powiatu głogowskiego w ramach ubiegłorocznego rozdania Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród finansowanych wtedy zadań jest m.in. rozpoczęta niedawno przebudowa dawnego kina Jubilat w Głogowie. Teraz przed gminami jest szansa na kolejne pieniądze.

– To niedawno ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Kolejny 8 nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zarówno gminy, jak i powiaty, ale też też jednostki wyżej mogą składać wnioski o uzyskanie środków dofinansowania od 80 do 95% wartości inwestycji w ramach naboru: pierwszy do 2 milionów złotych, drugi do 8 milionów złotych, trzeci do 30 milionów złotych. Każdy z samorządów jest może złożyć do trzech wniosków, kiedy obowiązkowe jest złożenie co najmniej tego jednego, w kwocie do 2 milionów złotych – mówi Wojciech Zubowski, poseł PiS z Głogowa.