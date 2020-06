Gmina Jerzmanowa: Przedszkole i żłobek w Jaczowie prawie gotowe

Nowe Gminne Przedszkole w Jaczowie przechodzi ostatnie odbiory techniczne. Mają się zakończyć jeszcze w czerwcu.

- Przygotowujemy się do odbioru od wykonawcy, a od września chcemy, by nowa placówka już ruszyła

– informuje Waldemar Szpilewicz, sekretarz Urzędu Gminy w Jerzmanowej.

W placówce, oprócz przedszkola, ma działać także żłobek. Gmina przeprowadziła już nabór dzieci i na początek czerwca, do przedszkola zapisano 63 dzieci. Punkt żłobkowy nie prowadził jeszcze naboru, ale jak wynika ze wstępnych deklaracji rodziców, na razie to 25 dzieci.

- Mamy nadzieję, że jak już ogłosimy nabór, to zgłoszą się kolejni chętni – dodaje sekretarz gminy.

Obiekt nie jest jeszcze wyposażony, a gmina jest na etapie przetargowym tego zadania.

Są za to już dyrektorzy placówek. W drodze konkursu zdecydowano, że przedszkole będzie prowadzić Agnieszka Dominiczak z Głogowa a żłobek Marzena Kucharska z Jakubowa.

Budowa obiektu przy ul. Smardzowskiej w Jaczowie trwała ok. dwóch lat. Inwestycja kosztowała gminę ponad 8 mln zł.