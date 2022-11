Głogowskie przedszkolaki z PP 17 obchodziły Święto Niepodległości. Zdjęcia

Piękna patriotyczna uroczystość w wykonaniu 6 -latków z PP 17 w Głogowie. Dzieci zaprezentowały koleżankom i kolegom losy ojczyzny w wierszach, piosenkach i tańcu.

Z okazji 11 listopada, dzieci galowych strojach miały przypięte rozety narodowej w barwach narodowych, recytowały wspólnie Katechizm Polaka.

Temat ważny i bardzo poważny , dlatego już od najmłodszych lat warto rozmawiać o ojczyźnie. To co zapamiętają dzieci z takich uroczystości to z pewnością symbole narodowe, czyli flagę i jej barwy, godło oraz hymn - wyjaśnia Urszula Rybakowska - Olszak, dyrektorka PP 17.