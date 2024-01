"Słoneczni chłopcy" w Głogowie. Legendarna sztuka na deskach miejskiego teatru

"Słoneczni chłopcy" są sztuką graną niemal w całym kraju i poza jego granicami. Spektakl, którego scenariusz napisał Neil Simon, zostanie wystawiony w Głogowie dzięki współpracy Teatru Miejskiego w Lesznie oraz Teatru KTO z Krakowa. Do jego obejrzenia zachęca kierownik głogowskiego teatru im. Andreasa Gryphiusa.

- To świetna komedia. Cieszę się, że udało się ten spektakl do nas zaprosić, bo wiem, że „Słoneczni chłopcy” bawią od pierwszej do ostatniej sceny – mówi Michał Wnuk.