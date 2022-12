Głogowski Noworoczny Marszobieg ma już 20 lat! Na jedną z pierwszych imprez przyszedł ktoś prosto z sylwestrowego balu

Jurku, pamiętasz jak to się wszystko zaczęło?

- Pomysł zrodził się po tym, jak w 1991 roku spędziłem Sylwestra w USA, w Kalifornii, gdzie wspólnie witano Nowy Rok. Brałem też udział w biegu, w którym wpisowym była żywność dla potrzebujących. Doświadczyłem wówczas fantastycznej atmosfery i zapragnąłem przenieść ten pomysł do Głogowa. No i próbowaliśmy ze znajomymi witać razem Nowy Rok na małym rondzie koło Placu Tysiąclecia. Najpierw biegaliśmy, a potem fetowaliśmy. Niestety, dość szybko musieliśmy się wycofać, bo działy się tam niebezpieczne rzeczy. Ludzie tłukli butelki i był bałagan, a nie o to mi chodziło.

Wtedy zapadła decyzja o biegu w Fosie Miejskiej?

- Dokładnie. Zorganizowaliśmy wówczas marszobieg po fosie. Na moich znajomych wręcz wymusiłem, żeby przyszli, grożąc, że jak tego nie zrobią, to się obrażę. No i przyszli. Pamiętam, że zaprosiliśmy ludzi w Nowy Rok na godzinę 9 rano! Dziś wiem, że godzina była nieludzka. Pewien pan przyszedł chyba prosto z balu, w płaszczu, garniturze i białym szaliku. W sumie przyszło 29 osób.