Głogów na sportowo wejdzie w Nowy Rok. Noworoczny marszobieg już 1 stycznia

Impreza organizowana od lat przez Jerzego Górskiego już po raz 20. wystartuje w Głogowie. Noworoczny Marszobieg „Nie jesteś sam" to charytatywna inicjatywa, która jednocześnie pozwala rozruszać się po sylwestrowej zabawie oraz pomóc potrzebującym. W tym roku ponownie w jego trakcie zbierane będą pieniądze na wsparcie wyposażenia budowanego właśnie hospicjum.

– Wielu z nas ma postanowienia, marzenia do zrealizowania i obiecuje sobie, że coś dla siebie zrobi. Więc zapraszam na Noworoczny Marszobieg 2023 na piękny, nadodrzański bulwar. Nie trzeba biegać, można się przejść, albo tylko wrzucić datek do puszki na rzecz hospicjum. To da nam poczucie, że my też właśnie „startujemy” ze swoim planem. – zaprasza Jerzy Górski.