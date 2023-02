Głogowski most. Pierwsza wzmianka o przeprawie ma 700 lat. Czy wiecie, dlaczego obecny jest różowy? Będziecie zdziwieni!

Dwa drewniane mosty na Ostrów Tumski

Żelazny most Hindenburga przetrwał niecałe 30 lat

Po wojnie kursował prom na dzisiejszy plac festynowy

Po drugiej wojnie światowej funkcję mostu przejął prom, który kursował pomiędzy „barbakanem” a dzisiejszym placem festynowym. Taka sytuacja trwała do początku 1948 r., gdy prom zastąpiła prowizoryczna konstrukcja, nosząca nazwę most Baileya. Był to tymczasowy obiekt złożony z dziesiątek metalowych elementów.

W założeniu miała to być przeprawa tymczasowa, ale ostatecznie przetrwała aż do połowy lat 50., gdy most Baileya zastąpił nowy, funkcjonujący do dziś.

Co ciekawe, nie jest znana dokładna data oddania obiektu do użytku. Prawdopodobnie miał być oficjalnie otwarty 22 lipca 1955 r., ale plany te zmieniła katastrofa tymczasowego mostu objazdowego. Z dokumentów, do których dotarł Głogowski Wehikuł Czasu wynika, że w tym czasie w województwie zielonogóskim do użytku miało zostać oddanych pięć mostów, w tym głogowski. Jednak w tym ostatnim przypadku termin nie został dotrzymany, a obiekt włączony został do ruchu bez rozgłosu w sierpniu 1955 r.