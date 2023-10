Głogowska uczelnia rozpoczęła akademicki rok pod nowym szyldem. Zamiast PWSZ jest PANS. To także ostatni rok rektor Katarzyny Rusak

Dla głogowskiej uczelni, nowy akademicki rok 2023/24 jest wyjątkowy. Szkoła rozpoczęła go pod nową, zmienioną nazwą i z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej stała się Państwową Akademią Nauk Stosowanych.

- To dla nas jubileuszowy, 20. rok na uczelni, a rozpoczynamy go pod nowym sztandarem – mówiła Katarzyna Rusak, rektor uczelni. - Dla naszych studentów też są nowości, ponieważ ruszył kierunek Ekonomia Biznesu. Są to studia magisterskie, dwuletnie, uzupełniające, bardzo oczekiwane w regionie, gdyż od początku w uczelni kształcimy licencjatów na kierunku finanse i rachunkowość.