Głogowska PWSZ otrzymała 1 mln zł premii od ministerstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie po raz trzeci została wysoko oceniona w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości i została nagrodzona premią w wysokości 1 miliona złotych. Środki te będą przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia w PWSZ poprzez organizowanie dodatkowych kursów i szkoleń oraz innych form rozwoju zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej oraz doposażanie specjalistycznych pracowni zgodnie ze zmieniającymi standardami i rozwojem technologii.

DID, to program wsparcia uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Premia pozwala uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2016-2021. Składają się na to dwa wskaźniki wynikające z monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, a także osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w obu tych wskaźnikach została wysoko oceniona i znalazła się w gronie piętnastu najlepszych uczelni zawodowych w kraju.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości została zainicjowana w 2019 r. W przedsięwzięciu wzięło udział dotychczas 25 spośród 33 publicznych uczelni zawodowych, które wyróżniały się skuteczną działalnością dydaktyczną w zakresie kształcenia praktycznego.